Что запрещено в Кириллов день 22 июня 2026 года

22 июня православная церковь чтит память двух святых: великого богослова Кирилла Александрийского и основателя северных обителей Кирилла Белозерского. В народе эту дату называют Кирилловым днём или Земляничником.
Что принято делать 22 июня 2026 года.
Наши предки верили, что в этот день природа находится на пике расцвета, и эту энергию нужно использовать правильно.
Завершать посадки. После Кириллова дня сеять что-либо бессмысленно — урожай не взойдёт. Зато пора начинать сенокос.
Собирать дары леса. Первую землянику считали мощным лекарством от всех хворей. Также до полудня собирали лекарственные травы: верили, что они впитывают солнечный свет и будут лечить весь год.
Умываться росой. Девушки использовали утреннюю росу для сохранения молодости и защиты от сглаза, а хозяйки окропляли ею грядки ради богатого урожая.
Печь караваи. Круглые хлебы символизировали солнце и служили оберегом для семьи.
Что категорически нельзя делать, чтобы не притянуть беду.
Надевать чёрное. Тёмная одежда в этот день притягивает траур, болезни и череду неудач.
Спать днём. Особенно это касалось детей. Считалось, что тот, кто «проспит солнце», лишится удачи и здоровья на весь год.
Убивать комаров после полудня. По примете, это приведёт к тому, что кровопийцы размножатся втройне.
Разжигать костры. Огонь на природе мог не только спровоцировать пожар, но и привлечь нечистую силу.
Ссориться и жаловаться. Конфликты, особенно в семье, и нытьё программировали на год разлада и бедности.
Стричь волосы и ногти. Любые манипуляции с ними «отрезали» человеку жизненную энергию и силу.
Начинать важные дела после заката. Всё, что начато в темноте, обречено на провал.
Оставлять грязную посуду. Это верный способ разгневать домового и навлечь хаос в доме.
Главные приметы дня.
По погоде на Кирилла судили о будущем:
Тёплая ясная заря и обильная роса — к сухому лету и урожаю льна.
Звёздная ночь — к обилию грибов осенью.
Много лесной земляники — зима будет суровой и морозной.
О чём молятся святым.
Кириллу Александрийскому молятся об успехах в учёбе, укреплении духовности и защите от заблуждений. Кириллу Белозерскому возносят молитвы о даровании терпения, смирения и защите от врагов и недобрых людей.