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Что запрещено в Кириллов день 22 июня 2026 года

22 июня православная церковь чтит память двух святых.

Источник: АиФ Ростов-на-Дону

22 июня православная церковь чтит память двух святых: великого богослова Кирилла Александрийского и основателя северных обителей Кирилла Белозерского. В народе эту дату называют Кирилловым днём или Земляничником.

Что принято делать 22 июня 2026 года.

Наши предки верили, что в этот день природа находится на пике расцвета, и эту энергию нужно использовать правильно.

Завершать посадки. После Кириллова дня сеять что-либо бессмысленно — урожай не взойдёт. Зато пора начинать сенокос.

Собирать дары леса. Первую землянику считали мощным лекарством от всех хворей. Также до полудня собирали лекарственные травы: верили, что они впитывают солнечный свет и будут лечить весь год.

Умываться росой. Девушки использовали утреннюю росу для сохранения молодости и защиты от сглаза, а хозяйки окропляли ею грядки ради богатого урожая.

Печь караваи. Круглые хлебы символизировали солнце и служили оберегом для семьи.

Что категорически нельзя делать, чтобы не притянуть беду.

Надевать чёрное. Тёмная одежда в этот день притягивает траур, болезни и череду неудач.

Спать днём. Особенно это касалось детей. Считалось, что тот, кто «проспит солнце», лишится удачи и здоровья на весь год.

Убивать комаров после полудня. По примете, это приведёт к тому, что кровопийцы размножатся втройне.

Разжигать костры. Огонь на природе мог не только спровоцировать пожар, но и привлечь нечистую силу.

Ссориться и жаловаться. Конфликты, особенно в семье, и нытьё программировали на год разлада и бедности.

Стричь волосы и ногти. Любые манипуляции с ними «отрезали» человеку жизненную энергию и силу.

Начинать важные дела после заката. Всё, что начато в темноте, обречено на провал.

Оставлять грязную посуду. Это верный способ разгневать домового и навлечь хаос в доме.

Главные приметы дня.

По погоде на Кирилла судили о будущем:

Тёплая ясная заря и обильная роса — к сухому лету и урожаю льна.

Звёздная ночь — к обилию грибов осенью.

Много лесной земляники — зима будет суровой и морозной.

О чём молятся святым.

Кириллу Александрийскому молятся об успехах в учёбе, укреплении духовности и защите от заблуждений. Кириллу Белозерскому возносят молитвы о даровании терпения, смирения и защите от врагов и недобрых людей.