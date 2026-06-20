Мария Машкова опубликовала фото 14-летней дочери в микрошортах и чулках

Актриса Мария Машкова, 41‑летняя дочь народного артиста России Владимира Машкова, живущая в США, опубликовала в соцсети фото с младшей дочерью Александрой.
На одном снимке мать и дочь позировали вдвоем у разрисованной стены. На другой фотографии 14‑летняя наследница актрисы запечатлена в одиночестве: на ней короткие шорты, черные кружевные чулки, футболка с принтом и накинутая сверху рубашка в клетку.
Мария Машкова для своего образа выбрала короткие джинсовые шорты, красную майку и черный жакет поверх нее.
Артистка воспитывает двух дочерей — 16‑летнюю Стефанию и 14‑летнюю Александру. Девочки проживают вместе с ней в Соединенных Штатах. Обе родились в браке Машковой с бизнесменом Александром Слободяником: пара поженилась в 2009 году, а в 2012‑м супруги развелись.
В начале мая Мария Машкова в интервью «Голосу Берлина 97,2 FM» рассказала о разрыве отношений с отцом, Владимиром Машковым. На протяжении беседы она избегала вопросов о звездном родителе: актер раскритиковал дочь, когда она решила уехать из РФ.