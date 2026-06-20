Мария Машкова опубликовала фото 14-летней дочери в микрошортах и чулках

На одном снимке мать и дочь позировали вдвоем у разрисованной стены. На другой фотографии 14‑летняя наследница актрисы запечатлена в одиночестве: на ней короткие шорты, черные кружевные чулки, футболка с принтом и накинутая сверху рубашка в клетку.