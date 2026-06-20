Фонд кино поддержит производство 23 национальных фильмов

Поддержка предоставлена и компании «Мем», которая снимет «1 001 ночь», «Жил-был пес» и «Пес», а также компании «Профит» — на производство фильмов «Аден 86. Посольство», «Крузенштерн. Регата тысячелетия» и «Хозяйка Медной горы». Финансирование получит и «Водород 2011» — на съемки фильмов «Весельчак У» и «Неандерталец», а также «Кинокомпания “СТВ” — на производство “Садко” и “Чудо-юдо”.