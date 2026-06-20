Фонд кино поддержит производство 23 национальных фильмов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Фонд кино завершил процедуру отбора отечественных кинокартин, которым будет оказана поддержка в ходе их производства. В список вошло 23 национальных фильма лидеров отечественного кинопроизводства, сообщается на сайте Фонда кино.
«Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 23 национальных фильма лидеров отечественного кинопроизводства», — говорится в сообщении.
Поддержку получит студия «Тритэ» Никиты Михалкова, которая будет заниматься производством фильмов «Куликовская битва» и «Снежная королева», акционерное общество «ВБД Груп», занимающееся производством фильмов «Золушка», «Незнайка», «Последний богатырь. Колобок» и «Холоп 3». Также субсидии получит «Централ партнершип» на съемки фильмов «Битва за Москву», «Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой», «Умка» и «Щелкунчик».
Поддержка предоставлена и компании «Мем», которая снимет «1 001 ночь», «Жил-был пес» и «Пес», а также компании «Профит» — на производство фильмов «Аден 86. Посольство», «Крузенштерн. Регата тысячелетия» и «Хозяйка Медной горы». Финансирование получит и «Водород 2011» — на съемки фильмов «Весельчак У» и «Неандерталец», а также «Кинокомпания “СТВ” — на производство “Садко” и “Чудо-юдо”.
В список фильмов кинокомпаний-лидеров производства, которым Фонд кино предоставит финансирование, вошли также «Аленький цветочек» (АО «Дирекция кино»), «Приключения Старика Хоттабыча» (ООО «Арт пикчерс студио») и «Спасенный» (ООО «ТПО “РОК”).