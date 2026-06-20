Дирижер Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт

Владимиру Спивакову 81 год. С 1989 по 2022 год он был художественным руководителем Музыкального фестиваля в Кольмаре, с 1999 по 2003 год возглавлял Российский национальный оркестр. С 2010 года входит в Патриарший совет по культуре.