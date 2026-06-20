Эксперт пояснил, какими будут принципы обновленной семейной ипотеки: есть важное отличие

«Сами базовые принципы обновленной программы с наибольшей вероятностью будут именно такими: учитывается число детей, регион, площадь квартиры. И к этим параметрам привязана не только ставка, но и более высокие лимиты. Логично, что семье с большим количеством детей нужно более просторное жилье. Таким образом усиливается адресность программы», — пояснил Александр Цыганов.