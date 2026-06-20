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Эксперт пояснил, какими будут принципы обновленной семейной ипотеки: есть важное отличие

Цыганов: в РФ обсуждают погашение части ипотеки с рождением следующего ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В России со следующего месяца ожидаются изменения в программе семейной ипотеки. Пока подробности остаются неизвестными. Однако, как рассказал завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов, в стране обсуждают возможность погашения части ипотеки с рождением следующего ребенка. Об этом эксперт сообщил в интервью KP.RU.

Александр Цыганов напомнил, что главная задача программы — стимуляция рождаемости. Сейчас варианты для реализации этой идеи обсуждаются. Точных данных никто привести не может, указал эксперт.

«Сами базовые принципы обновленной программы с наибольшей вероятностью будут именно такими: учитывается число детей, регион, площадь квартиры. И к этим параметрам привязана не только ставка, но и более высокие лимиты. Логично, что семье с большим количеством детей нужно более просторное жилье. Таким образом усиливается адресность программы», — пояснил Александр Цыганов.

Как заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин, правила измененной семейной ипотеки озвучат после 1 июля. Коллегам из финансового блока правительства удалось объяснить ряд «технических вещей», добавил он.