70 млрд в год, опасный самострой и суды за Ferrari: что не так с хозяином «Нефтьмагистрали»

Бензин по 110: почему так дорого?
18 июня 2026 года ФАС направила запрос в компанию «Нефтьмагистраль» с требованием обосновать цены на топливо, которое реализуется на заправках сети в Москве и Московской области. Запрос последовал после скандала, вспыхнувшего в Интернете, когда покупатели стали делиться фотографиями с новыми ценами на бензин и дизель.
— Крупнейшая независимая сеть АЗС до 26 июня должна предоставить информацию о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объёмах их реализации на АЗС. Запрос направлен в рамках мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов и соблюдения участниками рынка требований антимонопольного законодательства, — заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.
По данным мониторинговых сайтов, на 19 июня 2026 года за литр 92-го бензина в «Нефтьмагистрали» требуют до 85,99 рубля, 95-й обойдётся уже в 94,99−97,99 рубля. АИ-100 достиг стоимости 109 рублей, литр дизтоплива — 99,99 рубля.
Владелец сети АЗС «Нефтьмагистраль» Александр Ерастов дал комментарий к текущей ситуации. Он объяснил повышение цен на топливо тем, что теперь его импортируют из Белоруссии. Таким образом, у компании увеличились издержки, которые она компенсирует за счёт потребителя.
Это уже привело к негативным последствиям для сети — по данным телеграм-канала BAZA, поток клиентов на АЗС «Нефтьмагистраль» после скандала с повышением цен сократился примерно втрое.
Помимо ценового фактора некоторые просто устроили бойкот сети АЗС из‑за «попытки нажиться». В Сети на компанию обрушились сотни сообщений от разгневанных клиентов. Поначалу SMM‑отдел «Нефтьмагистрали» пытался отвечать на недовольство, но спустя пару часов там решили просто удалить и закрыть комментарии в своих группах.
73 млрд выручки, но судятся за копейки.
Стоит отметить, что сеть заправок Ерастова — отнюдь не бедная. В периметр «Нефтьмагистрали» входят с десяток юрлиц, которые зарабатывают на обслуживании автомобилистов. Это не только заправки, но также автомойки, магазины, рестораны быстрого питания и даже аптеки.
В 2023 году «Нефтьмагистраль» полностью выкупила известную сеть «Кулинарная лавка братьев Караваевых». Теперь продукция этой компании в том числе представлена на прилавках магазинов на заправках сети. Здесь же располагаются и собственные бургерные.
За 2025 год одно из основных юрлиц периметра — торговый дом «Нефтьмагистраль» — принесло выручку в сумме 73 млрд рублей. За тот же период фирма «Селена», которая и занимается «братьями Караваевыми», выручила более 1,1 млрд рублей. Занятно, что при этом чистую прибыль она показала в размере всего 628 тыс. рублей. Ещё почти 260 млн рублей заработала компания «Час-пик» — также лицензиат торговой марки «Братья Караваевы».
При этом юристы «Нефтьмагистрали» судятся с недовольными клиентами за каждую копейку. Например, в материалах картотеки арбитражных дел есть тяжба с покупателем неисправного ирригатора, который он приобрёл в одном из магазинов при заправке. Чтобы вернуть за него деньги, мужчине пришлось обращаться в суд. Стоимость ирригатора — 1−2 тыс рублей. По другую сторону выступили юристы «Нефтьмагистрали».
В судебной хронике Москвы есть дела о поломках автомобилей, среди которых упоминаются и дорогие Mercedes-Benz G-Класс («Гелендваген»). Суть исков была в том, что сотрудники «Нефтьмагистрали» заливали в дизельные автомобили бензин, что заканчивалось поломками и дорогим ремонтом. Юристы «Нефтьмагистрали» жестоко бились с каждым таким иском, чтобы только не платить компенсации.
Bentley и Ferrari на балансе и бесконечные суды.
«Нефтьмагистраль» настолько богата, что позволяет себе приобретать предметы роскоши. Например, на компанию зарегистрирован эксклюзивный Ferrari Purosangue — первый в истории итальянского производителя автомобилей кроссовер. Модель была представлена 13 сентября 2022 года, объём двигателя 6,5 литра, мощность — 725 лошадиных сил. Название переводится с итальянского как «чистокровный». Стоимость «игрушки» составляет 75 млн рублей.
С этой машиной у «Нефтьмагистрали» сплошные неприятности. Ferrari регулярно штрафуют за нарушение правил парковок в разных районах Москвы, а юристы «Нефтьмагистрали» оспаривают каждый штраф в суде.
Из материалов дел можно понять, что в подобных случаях у «Нефтьмагистрали», похоже, есть особая тактика. Юристы пытаются доказать, что суперкар был сдан в аренду и в день нарушения не имел формального отношения к «Нефтьмагистрали». Дело в том, что сумма штрафов за парковку разнится для физических и юридических лиц. Для первых она составляет 5 тыс. рублей, для вторых — уже 50 тысяч.
Нарушает правила парковки в Москве и другая корпоративная машина — шестилитровый роскошный внедорожник Bentley Bentayga W12 мощностью 650 лошадиных сил. Машина, конечно, чуть проще — стоимостью всего 37 млн рублей. Она тоже становилась причиной судебных разборок, но заметно реже.
Пентхаус почти за 2 миллиарда и угроза соседям.
«Нефтьмагистраль» значится владельцем не только люксовых авто, но и элитной недвижимости. Одна из квартир, принадлежащих компании, расположена в районе Саввинской набережной напротив Киевского вокзала. Место, которое давно облюбовали очень обеспеченные и непростые горожане. Возможно, именно здесь и живёт хозяин компании Александр Ерастов.
Пентхаус площадью 600 квадратных метров расположен на последнем этаже элитного клубного ЖК «Бродский» в 1-м переулке Тружеников. Из окон открывается роскошный вид на Москву-реку, Европейскую площадь и небоскрёбы «Москвы-Сити». Стоимость жилого квадрата в доме варьируется в пределах 2,5−3 млн рублей. Таким образом, цена апартаментов может достигать 1,8 млрд рублей.
Это жильё тоже попадало в судебные тяжбы: в декабре 2022 года Мосжилинспекция через суд пыталась остановить несогласованные с остальными жильцами дома и регулятором строительные работы на крыше над квартирой. По мнению инспекторов, стройка представляла опасность для жизни и здоровья жильцов дома. Суд привлёк генерального директора торгового дома «Нефтьмагистраль» Александра Ерастова к административной ответственности по ч. 2. ст. 7.21 (самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме).