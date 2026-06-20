70 млрд в год, опасный самострой и суды за Ferrari: что не так с хозяином «Нефтьмагистрали»

Из материалов дел можно понять, что в подобных случаях у «Нефтьмагистрали», похоже, есть особая тактика. Юристы пытаются доказать, что суперкар был сдан в аренду и в день нарушения не имел формального отношения к «Нефтьмагистрали». Дело в том, что сумма штрафов за парковку разнится для физических и юридических лиц. Для первых она составляет 5 тыс. рублей, для вторых — уже 50 тысяч.