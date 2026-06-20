Вирусолог Викулов прокомментировал возможность распространения Эболы в России

По его словам, из-за активизации нового штамма эболовирусной инфекции угроза существует для любых людей, которые контактируют с заразившимся. Таким образом, угроза для россиян может быть только в случае посещения стран Африки и в случае контакта с возбудителем, отметил вирусолог.