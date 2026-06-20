Владельцам гаражей перечислили запрещенные к хранению вещи

По его словам, в гараже разрешается оставлять не более 20 кг топлива и пять кг машинного масла. При этом в помещении нельзя складировать взрывоопасные составы, пиротехнику или оружие без надлежащего сейфа. По закону гараж предназначен только для хранения машин и проведения их мелкого ремонта, отметил Бондарь.