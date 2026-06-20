Гастроэнтеролог развеял мифы об острой пище

По его словам, врачи сейчас отказались от щадящих диет, в которых острое и пряное исключено наряду с жареным и любой грубой пищей. Конечно, если горчицы или перца сразу съесть много, может быть раздражение слизистой желудка или даже острый гастрит. Однако все это быстро пройдет и не превратится ни в хронический гастрит, ни в язвенную болезнь, отметил Буеверов.