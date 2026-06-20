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В Госдуме призвали ужесточить ответственность за домашнее насилие

Депутат Горячева: побои в семье должны предусматривать уголовную ответственность.

Источник: Комсомольская правда

В правительство РФ направлен отзыв на поправки в ст. 116 УК, предусматривающие возвращение ответственности за побои в отношении близких. Об этом «Газете.Ru» сообщила депутат Госдумы Ксения Горячева.

«Сегодня эта статья применяется в случаях побоев, совершенных из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или с публичной демонстрацией насилия», — сказала она.

Парламентарий отметила, что поправки предлагают распространить действие этой статьи также на случаи, когда побои совершаются в отношении совершеннолетнего близкого лица или близкого родственника, беременной женщины, а также человека, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от агрессора.

360.ru рассказал, что эмоциональное или физическое насилие, невозможность удовлетворения потребностей или холодность со стороны родителей могут подтолкнуть подростка к алкоголизму или употреблению наркотиков. При этом существует и биологическая предрасположенность, но это не основная причина.