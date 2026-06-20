В Госдуме призвали ужесточить ответственность за домашнее насилие

Парламентарий отметила, что поправки предлагают распространить действие этой статьи также на случаи, когда побои совершаются в отношении совершеннолетнего близкого лица или близкого родственника, беременной женщины, а также человека, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от агрессора.