Кабмин РФ утвердил новые правила передачи генетических данных за рубеж

Правительство Российской Федерации утвердило порядок передачи генетических данных за пределы РФ, соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.
Документ предусматривает создание межведомственной комиссии, которая будет рассматривать обращения о вывозе подобных сведений за границу.
Согласно документу, медицинские организации и специалисты с действующей лицензией смогут передавать генетические данные зарубежным коллегам без отдельного разрешения комиссии. Речь идёт только о случаях, связанных с оказанием медпомощи конкретному пациенту или разработкой для него медицинских препаратов.
Кроме того, без необходимости согласования с комиссией возможна и передача данных при международном сотрудничестве, если это предусмотрено законодательством РФ.
При этом передачу генетических данных, полученных в рамках «популяционных генетических или иммунологических исследований», можно будет осуществлять только после одобрения специальной комиссии.
Напомним, в аппарате вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Григоренко заявили, что пассажиры получат возможность проходить процедуру посадки на борт с использованием биометрических данных. Запуск сервиса запланирован до конца первого полугодия текущего года.