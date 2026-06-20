Кабмин РФ утвердил новые правила передачи генетических данных за рубеж

Согласно документу, медицинские организации и специалисты с действующей лицензией смогут передавать генетические данные зарубежным коллегам без отдельного разрешения комиссии. Речь идёт только о случаях, связанных с оказанием медпомощи конкретному пациенту или разработкой для него медицинских препаратов.