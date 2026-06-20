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Кабмин РФ утвердил новые правила передачи генетических данных за рубеж

Правительство Российской Федерации утвердило порядок передачи генетических данных за пределы РФ, постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Российской Федерации утвердило порядок передачи генетических данных за пределы РФ, соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.

Документ предусматривает создание межведомственной комиссии, которая будет рассматривать обращения о вывозе подобных сведений за границу.

Согласно документу, медицинские организации и специалисты с действующей лицензией смогут передавать генетические данные зарубежным коллегам без отдельного разрешения комиссии. Речь идёт только о случаях, связанных с оказанием медпомощи конкретному пациенту или разработкой для него медицинских препаратов.

Кроме того, без необходимости согласования с комиссией возможна и передача данных при международном сотрудничестве, если это предусмотрено законодательством РФ.

При этом передачу генетических данных, полученных в рамках «популяционных генетических или иммунологических исследований», можно будет осуществлять только после одобрения специальной комиссии.

Напомним, в аппарате вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Григоренко заявили, что пассажиры получат возможность проходить процедуру посадки на борт с использованием биометрических данных. Запуск сервиса запланирован до конца первого полугодия текущего года.

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