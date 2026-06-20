Шлеменко заявил, что хочет драться за титул ACA

«Конечно, хотелось бы драться за титул, но не знаю, что скажет Магомед Бибулатов (глава ACA — прим. ТАСС). В принципе Дипчиков — опасный боец, старожил лиги АСA. И немногие его финишировали, а я это сделал. Поэтому слово за вами, я не любитель что-то выпрашивать», — сказал Шлеменко.