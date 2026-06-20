Шлеменко заявил, что хочет драться за титул ACA

ОМСК, 20 июня. /ТАСС/. Российский боец Александр Шлеменко хочет драться за титул лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) после победы над болгарином Николой Дипчиковым. Об этом Шлеменко рассказал журналистам.
Как ранее сообщал ТАСС, Шлеменко победил Дипчикова удушающим приемом во втором раунде.
«Конечно, хотелось бы драться за титул, но не знаю, что скажет Магомед Бибулатов (глава ACA — прим. ТАСС). В принципе Дипчиков — опасный боец, старожил лиги АСA. И немногие его финишировали, а я это сделал. Поэтому слово за вами, я не любитель что-то выпрашивать», — сказал Шлеменко.
В послужном списке 42-летнего Шлеменко 68 побед, 17 поражений и 1 ничья в смешанных единоборствах (ММА), еще 1 бой был признан несостоявшимся.