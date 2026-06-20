Удобство или страх с 1 сентября 2026: Что такое цифровой рубль, плюсы и минусы для нашего кошелька

В 2026 году цифровой рубль должен наконец-то стать полноценной формой национальной валюты. Его преимуществами являются скорость, низкие комиссии и безопасность, а риски связаны с приватностью и техническими сбоями. Перед переходом оцените, насколько эта форма денег удобна лично для вас. И не спешите отказываться от привычных способов оплаты: цифровой рубль — дополнение, а не замена наличных и безналичных средств.