Россиянам рассказали о побочных свойствах травяных чаев

По его словам, пряные травы могут вызывать изжогу у людей с повышенной кислотностью желудка. Так, тимьян нежелательно употреблять на ежедневной основе при гипофункции щитовидной железы, гломерулонефрите. А мята является хорошим седативным средством, но она может стимулировать изжогу, пояснил Юровский.