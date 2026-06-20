Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вылечить за 50 минут: в Волгограде медики оперативно спасли ногу пациентке

Женщина обратилась в больницу с острой болью в ноге и только благодаря оперативности медиков она смогла уйти домой на своих двоих.

В областном центре врачи больницы имени Фишера показали высший класс, экстренно прооперировав пациентку, которая могла потерять не только ногу, но и жизнь, сообщает облздрав Волгоградской области.

Женщина приехала в больницу с жалобами на острую боль в ноге. В ходе обследования медики выяснили, что у нее острая ишемия нижней конечности — серьезное нарушение кровотока, опасное своими последствиями. Такое состояние требует немедленной операции, которую и провели врачи. С момента поступления женщины в больницу до начала хирургических процедур прошло всего лишь 50 минут.

В ходе оперативного вмешательства сердечно-сосудистый хирург Сергей Соболев удалил эмболы и тромботические массы, блокировавшие просветы в сосудах пациентки, и полностью восстановил кровоток. На всю процедуру тромбэмболэктомии у медиков ушло еще меньше времени — 45 минут.

Быстрая и слаженная работа медиков не только спасла ногу 49-летней пациентки, но и сохранила женщине полную подвижность.

А несколькими днями ранее сосудистые хирурги в этой же больнице избавили другую пациентку от редкой опухоли на сонной артерии.