Вылечить за 50 минут: в Волгограде медики оперативно спасли ногу пациентке

Женщина приехала в больницу с жалобами на острую боль в ноге. В ходе обследования медики выяснили, что у нее острая ишемия нижней конечности — серьезное нарушение кровотока, опасное своими последствиями. Такое состояние требует немедленной операции, которую и провели врачи. С момента поступления женщины в больницу до начала хирургических процедур прошло всего лишь 50 минут.