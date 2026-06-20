Вылечить за 50 минут: в Волгограде медики оперативно спасли ногу пациентке

В областном центре врачи больницы имени Фишера показали высший класс, экстренно прооперировав пациентку, которая могла потерять не только ногу, но и жизнь, сообщает облздрав Волгоградской области.
Женщина приехала в больницу с жалобами на острую боль в ноге. В ходе обследования медики выяснили, что у нее острая ишемия нижней конечности — серьезное нарушение кровотока, опасное своими последствиями. Такое состояние требует немедленной операции, которую и провели врачи. С момента поступления женщины в больницу до начала хирургических процедур прошло всего лишь 50 минут.
В ходе оперативного вмешательства сердечно-сосудистый хирург Сергей Соболев удалил эмболы и тромботические массы, блокировавшие просветы в сосудах пациентки, и полностью восстановил кровоток. На всю процедуру тромбэмболэктомии у медиков ушло еще меньше времени — 45 минут.
Быстрая и слаженная работа медиков не только спасла ногу 49-летней пациентки, но и сохранила женщине полную подвижность.
А несколькими днями ранее сосудистые хирурги в этой же больнице избавили другую пациентку от редкой опухоли на сонной артерии.