Польский лидер Кароль Навроцкий напомнил о вкладе Варшавы в становление ВСУ. Он подчеркнул, что польская армия обучила «тысячи украинских солдат». Кароль Навроцкий выразил недовольство, что кто-то из этих бойцов будет служить в подразделении под знаменем УПА*. Пост с критикой в адрес Киева президент Польши опубликовал в соцсети Х.