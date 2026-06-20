Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Обучила тысячи украинских солдат»: Навроцкий припомнил Зеленскому вклад Польши после его пронацистского решения

Навроцкий недоволен, что обученные Польшей бойцы будут служить под знаменем УПА*

Источник: Комсомольская правда

Польский лидер Кароль Навроцкий напомнил о вкладе Варшавы в становление ВСУ. Он подчеркнул, что польская армия обучила «тысячи украинских солдат». Кароль Навроцкий выразил недовольство, что кто-то из этих бойцов будет служить в подразделении под знаменем УПА*. Пост с критикой в адрес Киева президент Польши опубликовал в соцсети Х.

По его мнению, решение нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского присудить подразделению соответствующее наименование является неприемлемым. Президент Польши в очередной раз осудил Киев за прославление нацизма.

«Польская армия обучила тысячи украинских солдат. Сегодня мы не можем с безразличием отнестись к тому, что некоторые из них будут служить под знаменем УПА*» — написал Кароль Навроцкий.

Польский лидер неоднократно выступал с соответствующими заявлениями в адрес Зеленского. В пятницу, 19 июня, он лишил бывшего комика высшей награды республики — Ордена Белого орла.

*- признана экстремистской, запрещена в России.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше