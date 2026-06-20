Фонд кино профинансирует 23 национальных фильма

Фонд кино сообщил о завершении отбора проектов российских кинокомпаний, которые получат государственную поддержку на этапе производства. В итоговый список вошли 23 национальных фильма лидеров отечественной киноиндустрии.
Среди получателей поддержки — студия «Тритэ» Никиты Михалкова, которая займется созданием фильмов «Куликовская битва» и «Снежная королева». Также финансирование выделено компании «ВБД Груп» на проекты «Золушка», «Незнайка», «Последний богатырь. Колобок» и «Холоп 3».
Поддержку получат фильмы «Битва за Москву», «Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой», «Умка» и «Щелкунчик». Будут профинансированы съемки проектов «1 001 ночь», «Жил-был пес», «Пес», «Аден 86. Посольство», «Крузенштерн. Регата тысячелетия» и «Хозяйка Медной горы».
Кроме того, средства выделены на фильмы «Весельчак У» и «Неандерталец», а также на проекты «Садко» и «Чудо-юдо». В список также вошли «Аленький цветочек», «Приключения Старика Хоттабыча» и «Спасенный».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отсутствие квотирования иностранных фильмов в России приводит к показу «совершенно тупых и ненужных вещей». Он напомнил о примере других стран, таких как Франция и Китай, которые строго контролируют показы зарубежных картин.