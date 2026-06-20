Расстояние между Землей и Солнцем достигнет годового максимума 6 июля

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Земля 6 июля максимально отдалится от Солнца, так как окажется в афелии — самой дальней от Солнца точке своей орбиты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«6 июля 2026 года Земля проходит афелий — самую дальнюю от Солнца точку своей орбиты. Она находится в более чем 152 млн км от светила», — сказали ТАСС в Московском планетарии.
Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется перигелием. Планета проходит ее в начале января. В это время расстояние между ней и Солнцем составляет более 147 млн км.