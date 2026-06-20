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Жара до +27 и снег: какая погода в Хабаровском крае 20 июня

Погода в разных районах региона будет отличаться более чем на 20 градусов.

20 июня 2026 жителей Хабаровского края ждёт очень разная погода. Если на юге региона воздух прогреется до летних +26…+27 градусов, то на севере столбики термометров не поднимутся выше +6…+11 градусов.

Самая тёплая погода ожидается в Бикине и Вяземском, где днём воздух прогреется до +27 градусов.

В Хабаровске температура достигнет +26 градусов, местами возможны кратковременные дожди.

В Комсомольске-на-Амуре будет до +23 градусов при небольшой облачности.

В Верхнебуреинском районе также ожидается по-летнему тёплая погода. В Чегдомыне синоптики прогнозируют до +25 градусов без существенных осадков.

Совсем другая картина складывается на побережье и в северных районах. В Советской Гавани температура поднимется лишь до +16 градусов. В Николаевске-на-Амуре ожидается до +17 градусов и переменная облачность.

Наиболее холодно будет в Охотске и Чумикане. В Охотске воздух прогреется только до +11 градусов. В Чумикане температура составит около +6 градусов, при этом местами возможны небольшие осадки в виде дождя со снегом.

Таким образом, разница между самыми тёплыми и самыми холодными районами края в течение дня может превысить 20 градусов. Кроме того, в северных территориях продолжают действовать предупреждения о повышенном уровне воды.