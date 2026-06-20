20 июня в календаре: Всемирный день Wi-Fi, беженцев и праздник мыльных пузырей

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Александр, Анна, Андроник, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Игнатий, Калерия, Лев, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот.
Федот Урожайник.
Православная церковь в этот день отмечает память мученика Феодота Анкирского. Он жил в 3 веке в городе Анкире и содержал гостиницу. Феодот часто беседовал с постояльцами о жизни и о вере и своими речами обратил к христианству многих язычников, а многих грешников побудил раскаяться. Во время гонений на христиан гостиница праведника стала убежищем для многих из них; он также посещал мучеников в темницах, утешая, и тайно погребал их тела после кончины. За свою деятельностью Феодот получил дар исцеления недугов.
В то время мученическую смерть от рук гонителей приняли семь святых дев. Одна из них, Текуса, явилась во сне Феодоту и велела ему поднять тела дев со дна озера и похоронить. Он выполнил просьбу мученицы с Божьей помощью: когда мужчина подошел к озеру, поднялся такой ветер, что вода отошла и дно обнажилось. Узнав об этом, нечестивый правитель подверг Феодота истязаниям, а затем и казнил. Однако, до последних своих минут святой не отрекался от веры, а, напротив, продолжал славить Христа.
В народе считалось, что на Федота (Феодота) можно смело купаться в реках и озерах, не боясь русалок. Говорили, что в этот день святой сидел у воды с острым серпом и если видел русалку, то сразу обрезал ей волосы серпом. А ведь именно в волосах у русалок скрыта вся колдовская сила, поэтому речные девы Федота боялись.
В этот день подмечали приметы: «Святой Федот тепло дает — рожь в золото ведет; святой Федот на дождь поведет — колос тощий нальет». Это означало, что если погода стоит теплая и ясная, то зерно уродится крупным; если же день выдавался дождливым, на хороший урожай можно было не надеяться.
Судили по приметам и о будущей погоде: если гремел гром — ожидали долгого ненастья, а если он к тому же переходил с места на место — это предвещало град и холод.
События.
1793 год — в США запатентована хлопкоочистительная машина.
1799 год — основана Российско-Американская компания.
1837 год — на британский престол взошла королева Виктория.
1840 год — в США зарегистрирован патент на телеграф.
1881 год — в Нижнем Новгороде начала работать первая телефонная линия в России.
1893 год — в Санкт-Петербурге открылась Главная палата мер и весов.
1895 год — введен в эксплуатацию Кильский канал, соединивший Северное и Балтийское моря.
1933 год — основана генеральная прокуратура СССР.
1945 год — в Москву из Берлина доставлено Знамя Победы.
1949 год — Папа Римский предал анафеме коммунистических лидеров Чехословакии.
1950 год — в газете «Правда» (18+) вышла статья Иосифа Сталина «Марксизм и вопросы языкознания».
1963 год — создана «горячая линия» между СССР и США.
1968 год — образован Третий Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского.
1974 год — странами-членами Организации африканского единства принято Соглашение о предоставлении помощи африканским беженцам.
1990 год — принята декларация о государственном суверенитете Узбекистана.
1991 год — парламент Германии и члены германского правительства приняли решение о переносе столицы из Бонна в Берлин.
1992 год — в Туве начат сбор подписей за проведение референдума о независимости от России.
1993 год — совершён первый пробный железнодорожный рейс по Евротоннелю под Ла-Маншем.
1996 год — основана кинологическая служба МЧС России.
2011 год — авиакатастрофа Ту-134 под Петрозаводском, погибли 47 человек.
В этот день родились.
Жак Оффенбах (1819 — 1880 г.), немецко-французский композитор, мастер оперетты.
Леон Бонна (1833 — 1922 г.), французский живописец, коллекционер.
Вячеслав Котеночкин (1927 — 2000 г.), советский мультипликатор, режиссер и художник.
Роберт Рождественский (1932 — 1994 г.), советский поэт, переводчик.
Юрий Визбор (1934 — 1984 г.), советский бард, киноактер, журналист, писатель, сценарист.
Николай Дроздов (1937 г.), советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, профессор, телеведущий.
Владимир Коренев (1940 — 2021 г.), советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист России.
Николь Кидман (1967 г.), австралийско-американская актриса и продюсер.
Алексей Березуцкий (1982 г.), российский футболист, тренер, заслуженный мастер спорта.
Василий Березуцкий (1982 г.), российский футболист, тренер, заслуженный мастер спорта.
Народные приметы.
Теплая погода — рожь уродится. Пчелы сидят на стенках улья — к сильной жаре. Ночь без росы — жди дождя. Любое ненастье в течение дня обернется неурожаем. Если в этот день гром долго гремит — ненастье надолго, а если он переходит с места на место — будет град и холод. Голуби в ясную погоду ищут укрытия — к скорому дождю. Красные, огненные вспышки молнии предвещают ветры или бурю. Коли дым от костра по земле стелется, клубится или глаза ест, а угли ярко тлеют — переменится погода на ненастную. Воробышки в пыли купаются — быть ненастью. С утра на крыше голуби тесно сидят, повернувшись грудками на восток — к дождю. За ночь пауки свои сети расширили — день будет хороший. Святой Федот тепло дает — в рожь золото ведет.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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