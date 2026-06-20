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В МЧС рассказали, как домашние собаки могут начать работать спасателями

Если животное пройдет специальную подготовку, оно получит статус служебного и сможет участвовать в поисковых операциях вместе с хозяином, сообщили в ведомстве.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Домашняя собака при успешном прохождении подготовки может получить официальный статус служебной и вместе с хозяином участвовать в поисково-спасательных операциях. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Теперь спасателями могут становиться и домашние собаки. Если животное успешно проходит подготовку и испытания, оно получает официальный статус служебного и вместе со своим хозяином участвует в реальных поисково-спасательных операциях», — говорится в сообщении.

20 июня поисковая кинологическая служба МЧС России отмечает 30 лет. В системе ведомства 174 поисковых кинологических расчета четырех специализаций: поисково-спасательной, горно-лавинной, по поиску взрывоопасных предметов и по поиску тел погибших. «Каждый из расчетов является командой, в которой человек и животное понимают друг друга буквально без слов. Такие расчеты есть в профессиональных аварийно-спасательных и воинских формированиях ведомства, в специализированном спасцентре МЧС России Донецкой Народной Республики», — добавили в пресс-службе.

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