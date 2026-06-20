Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал решение Польши лишить Зеленского Ордена Белого Орла.
«Польша наконец-то обнаружила сторонников нацизма на Украине», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Напомним, в пятницу президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла. Это связано с тем, что Зеленский назвал подразделение Вооружённых сил Украины в честь нацистов.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что планирует вернуть Варшаве Командорский крест, по его словам, это является ответом на лишение Зеленского Ордена Белого Орла.
По словам профессора Варшавского университета Адама Веломски, Зеленский планирует осуществить националистическую мобилизацию жителей Украины против Польши.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.