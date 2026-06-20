Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: Польша наконец-то увидела сторонников нацизма на Украине

Кирилл Дмитриев прокомментировал решение Польши лишить Зеленского Ордена Белого Орла, он заявил, что Варшава увидела нацистов на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал решение Польши лишить Зеленского Ордена Белого Орла.

«Польша наконец-то обнаружила сторонников нацизма на Украине», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Напомним, в пятницу президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла. Это связано с тем, что Зеленский назвал подразделение Вооружённых сил Украины в честь нацистов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что планирует вернуть Варшаве Командорский крест, по его словам, это является ответом на лишение Зеленского Ордена Белого Орла.

По словам профессора Варшавского университета Адама Веломски, Зеленский планирует осуществить националистическую мобилизацию жителей Украины против Польши.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше