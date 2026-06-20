Тень будет самой короткой в полдень 21 июня в Москве

«В полдень 21 июня можно наблюдать самые короткие тени и самое высокое Солнце года в Северном полушарии. На широте Москвы в этот момент Солнце поднимется над горизонтом на высоту более 57 градусов», — сказали ТАСС в планетарии, уточнив, что самой короткой в году будет и тень установленного на Астроплощадке Московского планетария обелиска — копии древнего астрономического инструмента, изменение длины тени которого указывало время.