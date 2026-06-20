Тень будет самой короткой в полдень 21 июня в Москве

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Люди, здания и автомобили на улицах Москвы и других российских городов в полдень 21 июня будут отбрасывать самые короткие в году тени из-за рекордно высокого Солнца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
21 июня — день летнего солнцестояния. Он станет первым днем астрономического лета в Северном полушарии Земли, которое наступит в 11:24 мск, когда Солнце достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира.
«В полдень 21 июня можно наблюдать самые короткие тени и самое высокое Солнце года в Северном полушарии. На широте Москвы в этот момент Солнце поднимется над горизонтом на высоту более 57 градусов», — сказали ТАСС в планетарии, уточнив, что самой короткой в году будет и тень установленного на Астроплощадке Московского планетария обелиска — копии древнего астрономического инструмента, изменение длины тени которого указывало время.
В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет «держать эту высоту», словно остановится ненадолго, поэтому эти дни называют стояниями Солнца.
«После летнего солнцестояния полуденная высота Солнца над горизонтом с каждым днем будет уменьшаться, световой день начинает убывать», — уточнили в Московском планетарии.
Как сообщили ранее ТАСС в Гидрометцентре, 21 июня в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность преимущественно без осадков и температура до плюс 25 градусов.