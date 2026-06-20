В Госдуме прокомментировали снижение ключевой ставки

Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки на фоне постепенного снижения инфляции и общей стабильности в экономике страны. В дальнейшем тенденция к снижению, вероятно, продолжится, об этом заявил в разговоре с RTVI глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.