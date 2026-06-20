Названы регионы России с самой высокой средней пенсией

Средняя пенсия свыше 37 тыс. рублей отмечена и в других регионах, согласно данным Соцфонда. В Камчатском крае она составляет 37,6 тыс. рублей, почти 37,5 тыс. рублей — в Магаданской области, примерно 37,1 тыс. рублей — в Ханты-Мансийском автономном округе.