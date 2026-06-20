Названы регионы России с самой высокой средней пенсией

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Самый высокий средний размер пенсионного обеспечения в мае 2026 года отмечен на Чукотке, Ненецком АО, Камчатском крае, Магаданской области и Ханты-Мансийском АО. Это следует из статистики, которую изучил ТАСС.
Так, в среднем жителям Чукотки в мае начисляли по 42,2 тыс. рублей, а гражданам, проживающим в Ненецком автономном округе — 38,8 тыс. рублей.
Средняя пенсия свыше 37 тыс. рублей отмечена и в других регионах, согласно данным Соцфонда. В Камчатском крае она составляет 37,6 тыс. рублей, почти 37,5 тыс. рублей — в Магаданской области, примерно 37,1 тыс. рублей — в Ханты-Мансийском автономном округе.
При этом средний размер пенсионного обеспечения в России в мае 2026 года составил почти 25,4 тыс. рублей.