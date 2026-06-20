Врач объяснила, как гаджеты влияют на нервную систему

— Бесконечный поток информации, уведомлений, новостей и сообщений держит нервную систему в тонусе, не давая ей расслабиться, кроме того, гаджеты серьёзно влияют на зрение: мышцы глаз находятся в постоянном напряжении и спазме, что может привести к ухудшению зрения и головным болям, — пояснила медик.