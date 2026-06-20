Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Спиваков остаётся в больнице: что известно о его состоянии

У известного дирижера Владимира Спивакова не подтвердился инсульт.

Источник: Комсомольская правда

Известный дирижер, худрук Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков находится в больнице. За его состоянием пристально наблюдают врачи. Однако инсульт у дирижера медики не подтвердили. Об этом оповестил митрополит Иларион.

Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт вечером 19 июня. Митрополит Иларион призвал всех неравнодушных молиться о его здоровье.

«Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни», — написал митрополит.

Владимир Спиваков сейчас находится в больнице в Москве.

В воскресенье, 21 июня, планировался концерт дирижера вместе с народной артисткой СССР Алисой Фрейндлих. Мероприятие должно было пройти в Московском международном Доме музыки. Однако из-за госпитализации дирижера концерт в эту дату не состоится.