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На Месси подали жалобу в ФИФА из-за матча с Алжиром

Федерация футбола Алжира подала жалобу на Месси в ФИФА.

Источник: Аргументы и факты

Федерация футбола Алжира подала официальную жалобу в ФИФА, выразив недовольство решениями, принятыми арбитром в матче чемпионата мира, в котором сборная страны встречалась с командой Аргентины.

Согласно информации, предоставленной французским изданием L Equipe, алжирская сторона считает, что действия польского арбитра Шимона Марциняка оказали негативное влияние на результат встречи.

Алжирские футболисты и их тренерский штаб убеждены, что Лионель Месси должен был получить красную карточку за нарушение на 32-й минуте. Однако арбитр не отреагировал должным образом на этот эпизод. Кроме того, алжирцы указывают на отсутствие наказания для аргентинского полузащитника Алексиса Макаллистера, который нанес удар локтем в лицо алжирскому игроку на 74-й минуте.

В результате матч завершился крупной победой сборной Аргентины со счётом 3:0, причём все три гола были забиты Месси.

Ранее аргентинская телеведущая Флоренсия Пенья принесла извинения семье Лионеля Месси за распространение ложной информации о кончине его отца Хорхе.