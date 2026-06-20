На Месси подали жалобу в ФИФА из-за матча с Алжиром

Федерация футбола Алжира подала официальную жалобу в ФИФА, выразив недовольство решениями, принятыми арбитром в матче чемпионата мира, в котором сборная страны встречалась с командой Аргентины.
Согласно информации, предоставленной французским изданием L Equipe, алжирская сторона считает, что действия польского арбитра Шимона Марциняка оказали негативное влияние на результат встречи.
Алжирские футболисты и их тренерский штаб убеждены, что Лионель Месси должен был получить красную карточку за нарушение на 32-й минуте. Однако арбитр не отреагировал должным образом на этот эпизод. Кроме того, алжирцы указывают на отсутствие наказания для аргентинского полузащитника Алексиса Макаллистера, который нанес удар локтем в лицо алжирскому игроку на 74-й минуте.
В результате матч завершился крупной победой сборной Аргентины со счётом 3:0, причём все три гола были забиты Месси.
Ранее аргентинская телеведущая Флоренсия Пенья принесла извинения семье Лионеля Месси за распространение ложной информации о кончине его отца Хорхе.