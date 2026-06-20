На Месси подали жалобу в ФИФА из-за матча с Алжиром

Алжирские футболисты и их тренерский штаб убеждены, что Лионель Месси должен был получить красную карточку за нарушение на 32-й минуте. Однако арбитр не отреагировал должным образом на этот эпизод. Кроме того, алжирцы указывают на отсутствие наказания для аргентинского полузащитника Алексиса Макаллистера, который нанес удар локтем в лицо алжирскому игроку на 74-й минуте.