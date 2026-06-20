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Приёмная кампания в вузы и колледжи стартовала в России

В России 20 июня началась приёмная кампания в вузы.

Источник: Комсомольская правда

Абитуриенты с 20 июня могут подать заявления на интересующие их направления обучения в российские вузы и колледжи. Приемная кампания стартовала.

Молодые люди имеют возможность подать заявление об обучении и документы заочно. Этот процесс происходит через портал «Госуслуги». Кроме того, абитуриенты могут подать заявление через почту или приехать в учебное заведение лично.

Дата окончания приема документов на бюджет — 25 июля. При этом на платное отделение можно поступать до 20 августа.

В этом году участники ЕГЭ по русскому языку показали в среднем результаты выше, чем в 2025-м. Балл составил 63,06. Всего экзамен по русскому языку писали 661 756 человек. Известно, что камнем преткновения у многих сдающих стало слово «преддверие». Именно на нем участники ЕГЭ допустили больше всего ошибок.