Приёмная кампания в вузы и колледжи стартовала в России

В этом году участники ЕГЭ по русскому языку показали в среднем результаты выше, чем в 2025-м. Балл составил 63,06. Всего экзамен по русскому языку писали 661 756 человек. Известно, что камнем преткновения у многих сдающих стало слово «преддверие». Именно на нем участники ЕГЭ допустили больше всего ошибок.