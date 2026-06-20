В ДР Конго число умерших от Эболы достигло 245

ПРЕТОРИЯ, 20 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 245. Об этом сообщил министр здравоохранения ДРК Самюэль Роже Камба на брифинге в городе Буниа — столице конголезской провинции Итури, которая является эпицентром нынешней вспышки Эболы.
«Текущая эпидемиологическая ситуация такова: в общей сложности 933 подтвержденных случая, включая 245 зарегистрированных летальных исходов, — приводит его слова Конголезское агентство печати. — Уровень смертности — 26%. Госпитализированы 416 человек. 80 выздоровели и выписаны из лечебных центров».
Министр заявил, что заметен прогресс в борьбе с Эболой. Так, по его словам, улучшается ситуация с выявлением случаев заболевания, растет доверие населения к медицинским учреждениям.
Камба отметил, что активное отслеживание контактов на местах позволяет выявлять большее количество пациентов. Кроме того, наблюдается положительная тенденция к росту числа добровольных обращений в центры лечения. Он добавил, что была увеличена вместимость больниц, где находятся инфицированные Эболой. «Количество коек для этих больных выросло до 516, — сказал министр. — Ведется расширение существующих центров по лечению заболевших Эболой».
Нынешняя вспышка лихорадки Эбола произошла на востоке ДР Конго 15 мая. Есть случаи заболевания и смерти от Эболы в соседней Уганде.