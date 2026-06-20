В ДР Конго число умерших от Эболы достигло 245

Камба отметил, что активное отслеживание контактов на местах позволяет выявлять большее количество пациентов. Кроме того, наблюдается положительная тенденция к росту числа добровольных обращений в центры лечения. Он добавил, что была увеличена вместимость больниц, где находятся инфицированные Эболой. «Количество коек для этих больных выросло до 516, — сказал министр. — Ведется расширение существующих центров по лечению заболевших Эболой».