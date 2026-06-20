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Трамп заявил о планах посетить Турцию и КНР

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует посетить Турцию и Китайскую Народную Республику, в Анкаре состоится саммит НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует посетить Турцию и Китайскую Народную Республику.

«Мы поедем в Турцию. В течение года мы также вернёмся в Китай», — сказал он в ходе выступления на авиабазе Эндрюс.

Напомним, Трамп находился с визитом в Китае с 13 по 15 мая текущего года.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен присутствовать на следующем саммите Североатлантического альянса, который пройдёт в Турции. 36-й саммит НАТО состоится 7−8 июля в президентском комплексе Бештепе в Анкаре.

По словам Трампа, Соединённые Штаты не хотят воевать с КНР, если Тайвань объявит независимость.

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