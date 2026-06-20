Трамп заявил о планах посетить Турцию и КНР

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует посетить Турцию и Китайскую Народную Республику.
«Мы поедем в Турцию. В течение года мы также вернёмся в Китай», — сказал он в ходе выступления на авиабазе Эндрюс.
Напомним, Трамп находился с визитом в Китае с 13 по 15 мая текущего года.
По словам Трампа, Соединённые Штаты не хотят воевать с КНР, если Тайвань объявит независимость.
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