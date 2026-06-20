В России уточнили условия подачи документов в вуз онлайн

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские власти уточнили условия подачи документов в вузы онлайн через специальный суперсервис. Это следует из утвержденного правительством документа, с которым ознакомился ТАСС.
Сервис «Поступление в вуз онлайн» позволяет абитуриентам подавать документы без личного посещения. Там же можно узнать о датах дополнительных вступительных испытаний, если они есть, отслеживать свое место в конкурсных списках, узнать о зачислении.
Согласно изменениям, сообщения от поступающих, их родителей и образовательных организаций будут приниматься не только из единого контактного центра и электронной формы, но и мессенджера «Макс» — при наличии технической возможности. Через него же разрешено вести информационное сопровождение абитуриентов по вопросам приемной кампании. А Минцифры через «Макс» будет доводить до поступающих информацию о рассмотрении поданных заявлений и о зачислении.
Оговаривается, что ключевые сведения об условиях поступления должны вноситься в федеральную информационную систему приема в вузы до 15 февраля. Данный пункт вступит в силу с 20 июня 2027 года. В частности, это касается данных о бюджетных местах на разные направления и специальности, об учитываемых олимпиадах, о сроках приема документов, о дополнительных вступительных испытаниях, о наличии общежитий.
Кроме того, теперь в федеральной информационной системе приема каждому поступающему присваивается уникальный код. Уточняется формулировка о том, что абитуриент должен иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».
Некоторые изменения касаются иностранцев. Теперь для доступа к сервису им потребуется регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) — через мобильное приложение «Госуслуг» или посредством информационных систем вузов.
О приемной кампании.
Приемная кампания в вузы стартовала в России с 20 июня. Таким образом, с сегодняшнего дня абитуриенты с помощью суперсервиса могут подать документы во все находящиеся на территории России государственные и муниципальные вузы и их филиалы, а также в частные вузы и научные организации, следует из данных Минобрнауки. Это полезно, когда, например, человек планирует поступать в университет в другом городе. При этом остается возможность подать заявления очно или по почте.