В России уточнили условия подачи документов в вуз онлайн

Приемная кампания в вузы стартовала в России с 20 июня. Таким образом, с сегодняшнего дня абитуриенты с помощью суперсервиса могут подать документы во все находящиеся на территории России государственные и муниципальные вузы и их филиалы, а также в частные вузы и научные организации, следует из данных Минобрнауки. Это полезно, когда, например, человек планирует поступать в университет в другом городе. При этом остается возможность подать заявления очно или по почте.