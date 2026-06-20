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КСВО: военнослужащий РФ сдал госэкзамены в вузе из зоны спецоперации

Боец отвечал на вопросы по видеосвязи, рассказали в Комитете семей воинов Отечества.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Действующий военнослужащий смог продолжить обучение в вузе и сдать государственные экзамены из зоны проведения спецоперации по видеосвязи. Об этом ТАСС рассказали в Комитете семей воинов Отечества.

Там пояснили, что бойца с позывным Кузьма мобилизовали в октябре 2022 года. Тогда он учился в Ишимском педагогическом институте, ему пришлось взять академический отпуск. При этом военнослужащий хотел продолжить учебу, поэтому обратился в КСВО.

«И вот уже студент Кузьма сдает госэкзамен прямо из зоны проведения спецоперации. По видеосвязи выбирает билет, получает время на подготовку к экзаменационным вопросам. Все как положено», — сказали в КСВО.

Руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества Тюменской области Лариса Денисова отметила, что несмотря на то, что было непросто, им удалось помочь военнослужащему вернуться к учебе. «Я считаю, что это наша победа. Боец спустя два года смог продолжить обучение в дистанционном формате», — подчеркнула она.