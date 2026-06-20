КСВО: военнослужащий РФ сдал госэкзамены в вузе из зоны спецоперации

Руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества Тюменской области Лариса Денисова отметила, что несмотря на то, что было непросто, им удалось помочь военнослужащему вернуться к учебе. «Я считаю, что это наша победа. Боец спустя два года смог продолжить обучение в дистанционном формате», — подчеркнула она.