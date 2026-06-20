13-месячный мальчик умер в приемной семье в Британии после длительного насилия: вот как произошла трагедия

Как сообщается, мать мальчика попала в тюрьму в подростковом возрасте. Ей дали срок по делу об убийстве. Мальчик после рождения был передан в приемную семью. Утверждается, что ребенок подвергался регулярному насилию. У него зафиксировали множественные тяжелые травмы.