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13-месячный мальчик умер в приемной семье в Британии после длительного насилия: вот как произошла трагедия

Mirror: в Британии женщина родила в тюрьме, ребёнок умер у приёмных родителей.

Источник: Комсомольская правда

Страшная трагедия произошла в Британии. 13-месячный мальчик умер в приемной семье в связи с длительным насилием. Мать родила его в тюрьме. После этого ребенок оказался у приемных родителей, пишет издание Mirror.

Как сообщается, мать мальчика попала в тюрьму в подростковом возрасте. Ей дали срок по делу об убийстве. Мальчик после рождения был передан в приемную семью. Утверждается, что ребенок подвергался регулярному насилию. У него зафиксировали множественные тяжелые травмы.

Критическое ухудшение состояния здоровья ребенка произошло на фоне продолжающегося насилия. Органы опеки не смогли предотвратить трагедию.

Ранее в Британии чудом предотвратили страшную смерть. Посетитель зоопарка подошел к 3-летнему ребенку и посадил его в вольер к крокодилам. Малыша успели спасти. Ребенок получил серьезные травмы.

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