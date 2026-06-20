Три команды стали победителями кубка Югры по управлению бизнесом «Точка роста»

«Сегодня в зале собрались команды-участницы, сборные, представители органов власти, муниципалитетов и бизнеса. Это яркий пример того, как мы вместе работаем над развитием экономического потенциала и делового климата — на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. “Точка роста” — модельный проект для всей страны. Впервые в истории не только российской, но и мировой практики региональный этап чемпионата появился именно здесь, в Югре», — сказал заместитель директора Института государственной службы и управления РАНХиГС при президенте РФ, руководитель чемпионата GMC в России и СНГ Вячеслав Шоптенко на церемонии награждения.