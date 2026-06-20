Три команды стали победителями кубка Югры по управлению бизнесом «Точка роста»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июня. /ТАСС/. Финал XVII сезона Кубка Югры по стратегии и управлению «Точка роста» прошел в рамках XVII Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Три команды победителей представят Ханты-Мансийский автономный округ на всероссийском чемпионате, сообщили в пресс-службе состязаний.
«Сегодня в зале собрались команды-участницы, сборные, представители органов власти, муниципалитетов и бизнеса. Это яркий пример того, как мы вместе работаем над развитием экономического потенциала и делового климата — на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. “Точка роста” — модельный проект для всей страны. Впервые в истории не только российской, но и мировой практики региональный этап чемпионата появился именно здесь, в Югре», — сказал заместитель директора Института государственной службы и управления РАНХиГС при президенте РФ, руководитель чемпионата GMC в России и СНГ Вячеслав Шоптенко на церемонии награждения.
Состязание прошло между 24 командами, состоящими из 100 человек, всего в этом году на участие пришло более 1 тыс. заявок. В группе команд госсектора победила «Суперкоманда», представляющая администрацию города Ханты-Мансийска, в профессиональной лиге выиграли «Эксперты по красным линиям», в которую входят сотрудники компании «ЮТЭК — Региональные сети» (г. Ханты-Мансийск). Звание чемпионов студенческой лиги получила команда «Торгаши» из Югорского политехнического колледжа (г. Югорск). Все они представят автономный округ на всероссийском уровне.
Кроме того, в особой номинации «Стратегия мужества» победу одержала команда «Вверх Югра», в нее вошли участники специальной военной операции и члены их семей. Этот трек в рамках проекта был реализован впервые.
Как подчеркнула заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Огородникова, проект «Точка роста» последовательно решает задачу развития предпринимательских навыков, потому что сильная экономика невозможна без подготовленных кадров. «Текущий сезон стал лучшим индикатором востребованности этого подхода. Мы видим серьезный приток новых участников, и показательно, что победителями в этом году стали в том числе дебютанты. Это подтверждает: проект создает комфортную среду, где каждый талант может быть замечен и реализован на благо округа», — добавила Огородникова.
Генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» Александр Деменко отметил, что за время проведения кубка в нем приняли участие порядка 11 тыс. человек. Среди них есть как школьники, студенты, так и представители крупного бизнеса. По словам Деменко, такие состязания позволяют развивать управленческие компетенции.
О состязаниях.
Кубок «Точка роста» — региональный этап международного чемпионата Global Management Challenge, бизнес-симулятора, где команды из 3−5 человек управляют виртуальной компанией в условиях глобальной конкуренции. За 16 сезонов в проекте приняли участие более 2,3 тыс. команд, состоящих из около 10 тыс. человек. Участники из Югры 12 раз становились чемпионами и призерами национального финала, дважды представляли страну на международной арене, а в 2025 году одержали победу в мировом финале в Нью-Дели.
Организаторами мероприятия выступили Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в партнерстве с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Агентством стратегических инициатив (АСИ). ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.