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Президент Бразилии высмеял Неймара, назвав его игроком на удаленке

Неймар стал предметом для шутки со стороны президента Бразилии.

Источник: Аргументы и факты

Футболист сборной Бразилии Неймар оказался в центре внимания после шутки, озвученной президентом страны Лулой да Силвой.

Во время общения с гражданами президент Бразилии поделился с юным болельщиком анекдотом, который он обнаружил в интернете и который касался возможного участия Неймара в составе сборной на чемпионате мира.

«Мне попалась на глаза в интернете шутка о том, что Неймар — первый футболист, которого пригласили в сборную для игры на удаленке. Игрок на удаленке! Я это не придумал, я это увидел в сети», — рассмеялся Лула да Силва.

Ранее также стало известно, что вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер завершит свою карьеру в национальной команде страны после чемпионата мира.