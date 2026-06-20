Президент Бразилии высмеял Неймара, назвав его игроком на удаленке

Футболист сборной Бразилии Неймар оказался в центре внимания после шутки, озвученной президентом страны Лулой да Силвой.
Во время общения с гражданами президент Бразилии поделился с юным болельщиком анекдотом, который он обнаружил в интернете и который касался возможного участия Неймара в составе сборной на чемпионате мира.
«Мне попалась на глаза в интернете шутка о том, что Неймар — первый футболист, которого пригласили в сборную для игры на удаленке. Игрок на удаленке! Я это не придумал, я это увидел в сети», — рассмеялся Лула да Силва.
Ранее также стало известно, что вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер завершит свою карьеру в национальной команде страны после чемпионата мира.