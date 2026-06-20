Инсульт у госпитализированного дирижёра Спивакова не подтвердился

«К счастью, диагноз “инсульт” не подтвердился. Владимир Теодорович в больнице, продолжаем молиться», — написал митрополит в Telegram‑канале.
Сейчас не раскрывают точный диагноз, по которому остаётся Спиваков в больнице, и не приводят подробностей о состоянии его здоровья.
Ранее Иларион сообщил, что Владимира Спивакова экстренно увезли в больницу с подозрением на инсульт. Митрополит призвал молиться за здоровье руководителя Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра «Виртуозы Москвы».
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