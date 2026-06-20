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Инсульт у госпитализированного дирижёра Спивакова не подтвердился

Подозрение на инсульт у народного артиста СССР, дирижёра Владимира Спивакова не подтвердилось, но артист по‑прежнему находится в больнице. Об этом сообщил митрополит Иларион.

Источник: Life.ru

«К счастью, диагноз “инсульт” не подтвердился. Владимир Теодорович в больнице, продолжаем молиться», — написал митрополит в Telegram‑канале.

Сейчас не раскрывают точный диагноз, по которому остаётся Спиваков в больнице, и не приводят подробностей о состоянии его здоровья.

Ранее Иларион сообщил, что Владимира Спивакова экстренно увезли в больницу с подозрением на инсульт. Митрополит призвал молиться за здоровье руководителя Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

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