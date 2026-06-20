Методику вовлечения в хозоборот объектов культурного наследия составят для регионов РФ

На заседании экспертной группы по совершенствованию правового регулирования «Вовлечение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот» отметили, что по поручению президента РФ Владимира Путина к 2030 году не менее 1 тыс. таких объектов должны быть включены в оборот. По словам председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, в последние годы проведена большая работа по совершенствованию законодательства в данной сфере. Работает портал «Наследие.дом.рф» — единая государственная платформа для поиска инвесторов и восстановления объектов культурного наследия. В 2023 году к пилотному проекту присоединилась Смоленская область, и уже два объекта в Вязьме нашли своего инвестора.