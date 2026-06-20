Методику вовлечения в хозоборот объектов культурного наследия составят для регионов РФ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Единые методические рекомендации по вовлечению в хозяйственный оборот объектов культурного наследия составят для регионов РФ, что повысит эффективность взаимодействия властей, инвесторов и надзорных органов. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин по итогам проходившего в Смоленске выездного совещания экспертной группы Совета Федерации.
«В ходе заседания участники отметили необходимость дальнейшего снижения административных барьеров в сфере сохранения культурного наследия. Достигли договоренности о разработке единых методических рекомендаций для регионов. Они позволят выстроить эффективный механизм взаимодействия между органами власти, инвесторами и надзорными структурами», — написал Анохин.
На заседании экспертной группы по совершенствованию правового регулирования «Вовлечение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот» отметили, что по поручению президента РФ Владимира Путина к 2030 году не менее 1 тыс. таких объектов должны быть включены в оборот. По словам председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, в последние годы проведена большая работа по совершенствованию законодательства в данной сфере. Работает портал «Наследие.дом.рф» — единая государственная платформа для поиска инвесторов и восстановления объектов культурного наследия. В 2023 году к пилотному проекту присоединилась Смоленская область, и уже два объекта в Вязьме нашли своего инвестора.
В Смоленске, который впервые был упомянут в летописях в 863 году, сохранились уникальные памятники архитектуры: от храмов XII века до Смоленской крепостной стены XVI века. В городе насчитывается более 460 объектов культурного наследия, а по всему региону — свыше 4,3 тыс. Сохранение и восстановление этих объектов — приоритетное направление региональной политики, отметил Анохин, не случайно площадкой для обсуждения этих вопросов выбрана Смоленская область, зарекомендовавшая себя как регион, формирующий практики, востребованные на федеральном уровне. «Практическим результатом сегодняшнего совещания должно стать вовлечение в хозяйственный оборот конкретных объектов культурного наследия», — резюмировал Анохин.