В ГД предложили при нехватке врачей направлять на прием по ОМС в частные клиники

По его словам, несправедливо, когда граждане вынуждены оплачивать прием в частной клинике, поскольку не могут попасть к врачу по ОМС. «Пациент не виноват, что в поликлинике нет врача, записи, нет необходимого оборудования. Не можете обеспечить бесплатную медицину? Обеспечьте платную. Я уверен, что чем дороже государству будет обходиться каждый прием у врача, тем быстрее оно начнет наводить порядок», — отметил Григорьев.