В ГД предложили при нехватке врачей направлять на прием по ОМС в частные клиники

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россияне при отсутствии записи в государственную поликлинику должны получать право на прием за счет средств ОМС в частном медцентре. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы Юрий Григорьев («Справедливая Россия»).
«Нужно направлять пациентов в частные клиники за счет средств ОМС. Если человек не может попасть к бесплатному врачу, то государство должно оплатить ему прием у платного и само предложить ближайшую подходящую организацию», — сказал депутат.
По его словам, несправедливо, когда граждане вынуждены оплачивать прием в частной клинике, поскольку не могут попасть к врачу по ОМС. «Пациент не виноват, что в поликлинике нет врача, записи, нет необходимого оборудования. Не можете обеспечить бесплатную медицину? Обеспечьте платную. Я уверен, что чем дороже государству будет обходиться каждый прием у врача, тем быстрее оно начнет наводить порядок», — отметил Григорьев.