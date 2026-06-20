В Хабаровске бывших малолетних хулиганов привели на концерт о космосе

В Хабаровске воспитанники Центра педагогической реабилитации детей имени А. Г. Петрынина посетили Хабаровскую краевую филармонию, где стали участниками музыкального шоу-квеста, посвящённого космосу, — сообщает МАХ-канал «Суды Хабаровского края».
Поездку организовали по инициативе Хабаровского краевого суда при поддержке Российского объединения судей в Хабаровском крае. Для многих ребят такое знакомство с миром классической музыки и концертной культурой стало ярким событием.
Во время представления юные зрители не только следили за развитием музыкального сюжета, но и познакомились с необычным форматом интерактивного концерта. В судейском сообществе отметили, что воспитанники центра достойно проявили себя на культурном мероприятии: внимательно слушали артистов, соблюдали правила поведения в зале и тепло благодарили музыкантов аплодисментами.
По словам организаторов, подобные проекты помогают расширять кругозор детей, развивать интерес к искусству и формировать навыки общения в общественных местах. Кроме того, такие встречи дают возможность ребятам получить новый культурный опыт и открыть для себя мир музыки.
В Хабаровском краевом суде подчеркнули, что поддержка инициатив, направленных на социализацию и культурное развитие подрастающего поколения, будет продолжена.