В Хабаровске бывших малолетних хулиганов привели на концерт о космосе

Во время представления юные зрители не только следили за развитием музыкального сюжета, но и познакомились с необычным форматом интерактивного концерта. В судейском сообществе отметили, что воспитанники центра достойно проявили себя на культурном мероприятии: внимательно слушали артистов, соблюдали правила поведения в зале и тепло благодарили музыкантов аплодисментами.