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В Лаосе откроют первую русскую школу

Образовательное учреждение будет вмещать порядка 1,2 тыс. учеников, сообщили в посольстве РФ.

ТОКИО, 20 июня. /ТАСС/. В Лаосе откроется первая школа, основанная на российских стандартах образования. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве РФ в стране.

«По предварительной информации, школа будет вмещать порядка 1,2 тыс. учеников, а образовательная программа будет основываться на российских образовательных стандартах», — пояснили в диппредставительстве.

Согласно их информации, лаосскими городскими властями выделен участок земли под реализацию проекта. Российские специалисты ведут разработку сметы и плана строительства.