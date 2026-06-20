Адское похмелье и обострение язвы: Почему алкоголь нельзя смешивать с цитрусовыми

Во-первых, такие соки содержат органические кислоты, которые раздражают слизистую, и алкоголь будет всасываться быстрее, а если у вас есть гастрит или язва — они, несомненно, обострятся. Во-вторых, в них есть углеводы, что также создаёт дополнительную нагрузку на обменные процессы.