Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские саблистки завоевали золото на чемпионате Европы

Российские саблистки завоевали золотые медали в командном турнире чемпионата Европы по фехтованию. В состав команды вошли Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова.

Российские саблистки завоевали золотые медали в командном турнире чемпионата Европы по фехтованию. В состав команды вошли Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова.

В финале турнира российские саблистки победили спортсменок из Франции со счетом 45:39. Чемпионат проходит во Франции до 21 июня. Спортсмены из России выступают на нем в нейтральном статусе.

Всего на счету российских спортсменов четыре медали чемпионата Европы по фехтованию. Яна Егорян ранее завоевала серебряную медаль, Владислав Пенюшкин и Антон Бородачев — бронзовые.