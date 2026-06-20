Кравцов анонсировал изменения школьной программы в старших классах

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Минпросвещения России изменит программу обучения в старших классах, новый образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
«С 1 сентября 2027 года вступит в силу обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям», — сказал РИА Новости Кравцов.
Министр отметил, что по новым правилам школьник может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, тогда как раньше обязательным было изучение двух предметов на углубленном уровне.
«Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Утвердить проект предполагается в июле», — заключил Кравцов.