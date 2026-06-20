Сестра Бузовой тайно вышла замуж за отца будущего ребенка после 18 лет отношений

Сетра телеведущей Ольги Бузовой Анна сообщила, что вышла замуж за бизнесмена Константина Штрыкина, с которым они вместе около 18 лет.
Один из ее подписчиков в соцсети спросил, зарегистрированы ли их отношения с возлюбленным официально. Блогерша рассказала, как именно прошел этот важный для них день.
— Очень популярный вопрос. У нас было все абсолютно не по канонам и нормам счастливых картинок брака. Мы расписались в МФЦ без торжества, и это было так волшебно. Съели мороженое после, прогулялись по Москве и просто насладились этим моментом вдвоем, — поделилась она.
Ранее Анна Бузова, которой совсем скоро предстоит рожать, рассказала, что они с супругом заключили контракт с частной клиникой. Также пара выбрала врача акушера-гинеколога, который будет принимать роды. В палате, где Бузовой предстоит восстанавливаться уже с малышом, стоит большая двуспальная кровать. Также там большие окна и отдельный санузел с ванной и душем.
В апреле блогерша рассказала, что после сообщения о том, что она скоро станет матерью, пользователи Сети написали ей множество комментариев, среди которых были и негативные. По ее словам, это «сильно ударило по психике».