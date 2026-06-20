Сестра Бузовой тайно вышла замуж за отца будущего ребенка после 18 лет отношений

— Очень популярный вопрос. У нас было все абсолютно не по канонам и нормам счастливых картинок брака. Мы расписались в МФЦ без торжества, и это было так волшебно. Съели мороженое после, прогулялись по Москве и просто насладились этим моментом вдвоем, — поделилась она.