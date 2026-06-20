Врач рассказал, что делать при сорванном голосе

При сильном воспалении, по словам собеседника агентства, можно использовать противовоспалительные средства, но только по рекомендации врача. Если голос не восстанавливается в течение одной-двух недель, появляются сильные боли, затрудненное дыхание или глотание, лучше обратиться к врачу-отоларингологу для обследования и назначения лечения.