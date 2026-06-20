Врач рассказал, что делать при сорванном голосе

МАХАЧКАЛА, 20 июн — РИА Новости. Человеку, который сорвал голосовые связки, нужно максимально ограничить разговоры, даже шепотом, пить много теплой жидкости и отказаться от курения, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Горин.
«Если сорваны голосовые связки, важно правильно ухаживать за голосом и горлом, чтобы ускорить восстановление. В первую очередь нужен голосовой покой. Максимально ограничьте разговоры, особенно по телефону, шепот и любые нагрузки на голос. Шепот тоже напрягает связки, поэтому лучше вообще не говорить. Избегайте крика, пения и громких разговоров», — сказал врач.
Также, по его словам, сухой воздух раздражает слизистую горла, поэтому нужно использовать увлажнитель воздуха или регулярно проветривать помещение. Можно делать ингаляции с теплым паром, но без раздражающих добавок.
«Пейте много теплой жидкости: травяные чаи (ромашка, шалфей), теплую воду с медом и лимоном (если нет аллергии). Избегайте слишком горячих, холодных, кислых и газированных напитков. Избегайте раздражителей: не курите, избегайте пассивного курения и других раздражающих веществ (пыль, химикаты). Хороший отдых также способствует восстановлению», — посоветовал оториноларинголог.
При сильном воспалении, по словам собеседника агентства, можно использовать противовоспалительные средства, но только по рекомендации врача. Если голос не восстанавливается в течение одной-двух недель, появляются сильные боли, затрудненное дыхание или глотание, лучше обратиться к врачу-отоларингологу для обследования и назначения лечения.