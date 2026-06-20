Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказал, что делать при сорванном голосе

Врач Горин: при сорванном голосе нужно ограничить разговоры.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 20 июн — РИА Новости. Человеку, который сорвал голосовые связки, нужно максимально ограничить разговоры, даже шепотом, пить много теплой жидкости и отказаться от курения, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Горин.

«Если сорваны голосовые связки, важно правильно ухаживать за голосом и горлом, чтобы ускорить восстановление. В первую очередь нужен голосовой покой. Максимально ограничьте разговоры, особенно по телефону, шепот и любые нагрузки на голос. Шепот тоже напрягает связки, поэтому лучше вообще не говорить. Избегайте крика, пения и громких разговоров», — сказал врач.

Также, по его словам, сухой воздух раздражает слизистую горла, поэтому нужно использовать увлажнитель воздуха или регулярно проветривать помещение. Можно делать ингаляции с теплым паром, но без раздражающих добавок.

«Пейте много теплой жидкости: травяные чаи (ромашка, шалфей), теплую воду с медом и лимоном (если нет аллергии). Избегайте слишком горячих, холодных, кислых и газированных напитков. Избегайте раздражителей: не курите, избегайте пассивного курения и других раздражающих веществ (пыль, химикаты). Хороший отдых также способствует восстановлению», — посоветовал оториноларинголог.

При сильном воспалении, по словам собеседника агентства, можно использовать противовоспалительные средства, но только по рекомендации врача. Если голос не восстанавливается в течение одной-двух недель, появляются сильные боли, затрудненное дыхание или глотание, лучше обратиться к врачу-отоларингологу для обследования и назначения лечения.