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Земля через две недели пройдет самую дальнюю от Солнца точку своей орбиты: расстояние достигнет годового максимума

Земля максимально отдалится от Солнца 6 июля.

Источник: Комсомольская правда

Через две недели Земля окажется на максимальном отдалении от Солнца. Планета 6 июля пройдет самую дальнюю от светила точку своей орбиты. Так пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Как поясняется, расстояние между Солнцем и Землей 6 июля достигнет годового максимума. Ближайшую к светилу точку своей орбиты планета проходит в начале января. В этот период расстояние между небесными телами составляет порядка 147 миллионов километров.

«6 июля 2026 года Земля проходит афелий — самую дальнюю от Солнца точку своей орбиты. Она находится в более чем 152 млн км от светила», — объяснили в планетарии.

В начале июня эксперты предупредили о начале сильной и продолжительной магнитной бури категории G3. К Земле подошли сразу несколько облаков плазмы, выброшенной Солнцем.