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Митрополит Иларион: инсульт у дирижёра Спивакова не подтвердился

Подозрение на инсульт, с которым был госпитализирован дирижёр Владимир Спиваков, не подтвердилось, заявил митрополит Иларион.

Источник: Аргументы и факты

Подозрение на инсульт, с которым был госпитализирован дирижёр Владимир Спиваков, не подтвердилось, заявил митрополит Иларион (Алфеев).

Он уточнил, что Спиваков остаётся в медучреждении.

«К счастью, диагноз “инсульт” не подтвердился. Владимир Теодорович в больнице, продолжаем молиться», — написал митрополит в Telegram.

Напомним, накануне вечером митрополит Иларион рассказал, что народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. По его словам, дирижёр был доставлен в медучреждение на скорой.

Митрополит Иларион (Алфеев) и дирижёр Владимир Спиваков знакомы по совместным музыкальным проектам.