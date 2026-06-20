Митрополит Иларион: инсульт у дирижёра Спивакова не подтвердился

Подозрение на инсульт, с которым был госпитализирован дирижёр Владимир Спиваков, не подтвердилось, заявил митрополит Иларион (Алфеев).
Он уточнил, что Спиваков остаётся в медучреждении.
«К счастью, диагноз “инсульт” не подтвердился. Владимир Теодорович в больнице, продолжаем молиться», — написал митрополит в Telegram.
Напомним, накануне вечером митрополит Иларион рассказал, что народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. По его словам, дирижёр был доставлен в медучреждение на скорой.
Митрополит Иларион (Алфеев) и дирижёр Владимир Спиваков знакомы по совместным музыкальным проектам.