В Лисихинском парке Иркутска высадили 100 гортензий

IrkutskMedia, 20 июня. В Лисихинском парке Иркутска прошла акция по озеленению городской территории. Более 200 жителей высадили 100 кустов гортензий и декоративные кустарники спиреи у храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Как сообщили в администрации города, мероприятие организовало агентство недвижимости «Форевер» при поддержке администрации Иркутска, партнёров и волонтёров. Участники подготовили территорию: расчищали участок от камней и строительного мусора.
Организатор акции Ксения Нацвлишвили отметила, что это уже шестое благотворительное событие за лето. Высажены два сорта гортензий, которые вместе образуют ландшафтную композицию. Она подчеркнула, что инициатива продолжает традицию меценатства, когда горожане вкладывают не только средства, но и личный труд в благоустройство Иркутска.
Напомним, что ранее в Иркутске в сквере «Влюблённых» (на пересечении Сурикова и Гершевича) накануне высадили 25 кустов сакуры. Событие прошло в рамках благотворительной акции в честь 365-летия города.