В Лисихинском парке Иркутска высадили 100 гортензий

Организатор акции Ксения Нацвлишвили отметила, что это уже шестое благотворительное событие за лето. Высажены два сорта гортензий, которые вместе образуют ландшафтную композицию. Она подчеркнула, что инициатива продолжает традицию меценатства, когда горожане вкладывают не только средства, но и личный труд в благоустройство Иркутска.