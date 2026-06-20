Израиль продолжит бить по Ливану: разведка США заявила о серьезном внутреннем давлении на Нетаньяху

По данным издания AP, переговоры в Швейцарии между Ираном и США срываются из-за израильских атак. Конфликт на юге Ливана в последние дни усилился. Это осложнило переговоры между США и Ираном. Тегеран настойчиво призывает к миру в Ливане. Однако на юге страны за последнее время в результате авиаударов Израиля погибли не менее 16 человек.